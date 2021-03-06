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تدمير "مسيرتين" أطلقتهما الحوثي باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية .

وأكد التحالف على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأمس الجمعة، دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، الجمعة، عدة أهداف لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا شرقي صنعاء، ودمرت مخازن سلاح وذخيرة.

وكثف التحالف طلعاته الجوية ضد مواقع مليشيات الحوثي، حيث شن عدد من الغارات في مختلف جبهات مأرب، كما امتدت الغارات إلى المديريات التابعة لصنعاء باعتبارها مركز انطلاق الأعمال الإرهابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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