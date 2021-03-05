مجموعات صناعية بولونية تؤكد عزمها الاستثمار في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - أكدت مجموعات صناعية بولونية كبيرة، تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، اليوم الجمعة، في وارسو، عزمها الاستثمار في المملكة المغربية.

وجاء التأكيد المذكور خلال جلسة عمل، عقدها سفير المغرب لدى بولونيا، عبد الرحيم عثمون، مع وفد يضم كبار رجال الأعمال البولونيين، من أجل التحضير لزيارة عمل للمملكة، التي يتوقع أن تتم، نهاية شهر مارس الجاري، لا سيما للأقاليم الجنوبية، التي تشهد دينامية تنموية في جميع الاتجاهات.

ويأتي الاجتماع المذكور في سياق تعبير العديد من المقاولين البولونيين عن اهتمامهم بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة في المغرب، وعن قرارهم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية في إعلان، تم توقيعه، في يناير الماضي.

وضم الوفد، الذي شارك في جلسة العمل، ريشارد فتوركوفسكي، رئيس مؤسسة “لوغ”، أحد المصنعين الأوربيين الرائدين في مجال الإضاءة الاحترافية، وهي الشركة، التي تتخصص في إنتاج، وتصنيع الإضاءة الخارجية لمختلف البنيات التحتية، وكذلك في الإضاءة الزخرفية، والداخلية، والخارجية للمباني، وفضاءات البيع بالتجزئة، وباقي الفضاءات المعمارية.

كما شارك في الاجتماع ذاته كرزيستوف مايكوفسكي، رئيس شركة “فلاي أرغو” المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الطائرات العمودية الخفيفة للاستخدامات المتعددة، بما في ذلك في المجالين الصحي، والفلاحي، وزبيغنييف شكوبيك، رئيس شركة “ألوماست”، المتخصصة في إنتاج المواد المركبة، منها الهياكل الحاملة لأعمدة الكهرباء، والإنارة، والاتصالات، وبيوتر غابانوفيتش، رئيس شركة “إيف شارج”، منتج محطات شحن السيارات الكهربائية.

كما حضر جلسة العمل نفسها توماش غوتكوفسكي، عضو المجلس الإداري لشركة “كا زيد في إم أوغنيوخرون”، المتخصصة في تصنيع معدات، ومواد مكافحة الحرائق، ورادوسلاف كاتشماريك، المدير المالي لشركة “إيمير”، المتخصصة في إنتاج الدهون الحيوانية السائلة، والمحاليل الغذائية الغنية بالبروتين، وروبيرت يدرزيشيك، المسؤول الإداري لمكتب المحاماة “إر جي أند بارتنيرز لاو”.

وبالمناسبة، أعرب عثمون عن شكره للفاعلين الاقتصاديين على ثقتهم، والاهتمام الخاص، الذي أبدوه في المملكة المغربية.

وناقش السفير، وأعضاء وفد رجال الأعمال أجندة الاستثمارات المستقبلية في المغرب، والخطوات، والاجراءات، التي يجب القيام بها في هذا السياق.

وحسب بيان لسفارة المغرب في بولونيا، قدم عثمون لأعضاء الوفد البرنامج التفصيلي لزيارتهم للمغرب، الذي يتضمن عدة لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين، وإداريين، وكذلك مع شركاء اقتصاديين مغاربة محتملين.

ومن جانبه، أعرب مايكوفسكي، رئيس شركة “فلاي أرغو”، في تصريح عقب جلسة العمل، عن إعجابه بمناخ الأعمال الملائم للاستثمارات، والديناميات الاقتصادية، التي تعيشها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.

وأشار المتحدث نفسه إلى الإمكانات المتاحة من قبل الشراكة الكبيرة، والمتعددة، وفرص الاستثمار المقدمة لشركة “فلاي أغرو” في السوق المغربية الكبيرة، وأيضا على صعيد إفريقيا.

وبدوره، رحب فتوركوفسكي، رئيس شركة “لوغ”، بنتائج هذا اللقاء، الذي أتاح بشكل خاص تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة في المغرب، والشراكات المحتملة التي ستقام خلال الزيارة “الاستكشافية” المقبلة للمملكة.

وأكد فتوركوفسكي، في هذا الصدد، أهمية هذه الزيارة، التي تفتح المجال أمام الشركات، والمقاولات البولونية متعددة الاهتمامات للاستثمار في المغرب، الذي يشكل بوابة حقيقية نحو السوق الإفريقية.

ومن جانبه، أشاد رادوسلاف كاشماريك، رئيس مجموعة شركات “أوغنيوخرون”، و”إيمير”، و”إيدينا”، و”دوكا” بدعم المغرب للشركات والمقاولات البولونية من مختلف الاهتمامات، الراغبة في الاستثمار في المملكة، معبرا عن ارتياحه لدعم مشاريعه الاستثمارية في المغرب، خصوصا في المناطق الجنوبية، وأيضا في إفريقيا لتوسيع أعماله.

وأعرب كاشماريك عن أمله في أن يتوج هذا التعاون بالنجاح على المستوى الأوربي، وأن يساعد في تعزيز العلاقات بين بولونيا، والمغرب.

ومن جانبه، أشاد روبرت ييدرزيتشيك، الشريك الإداري في مكتب المحاماة بنتائج جلسة العمل المذكورة لاتخاذ قرار بشأن برنامج الزيارة من أجل الإعداد المناسب لهذه المهمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أشار إلى أن الشركات المشاركة في هذه الزيارة ممتنة للغاية للدعم، المقدم لها من أجل الاستثمار في المغرب.