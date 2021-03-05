خريكبة والراسينغ يضيعان فرصة اعتلاء الصدارة وسطاد المغربي يقتنص الفرصة

جدة - عبدالحي حسين - ضيع فريقا أولمبيك خريبكة، والراسينغ البيضاوي فرصة اعتلاء صدارة القسم الاحترافي الثاني، بعد تعادلهما سلبا، في المباراة، التي جمعتهما في ملعب الفوسفاط في خريبكة، برسم الجولة 13 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

ونزل أولمبيك خريبكة للرتبة الثالثة بـ21، بعدما كان ثانيا، فيما رجع الراسينغ إلى الرتبة الرابعة بـ20 نقطة.

وكان سطاد المغربي، المستفيد الأكبر من تعادل خريكبة، والراسينغ، بعدما تمكن من الفوز على وداد تمارة بهدفين نظيفين، متمكنا بذلك من الصعود إلى الرتبة الثانية، بعدما كان رابعا في سلم الترتيب.

ورفع سطاد المغربي رصيده إلى 21 نقطة في الرتبة الثانية، متفوقا على خريكبة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد وداد تمارة عند النقطة التاسعة في الرتبة ما قبل الأخيرة.