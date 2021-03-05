بالفيديو الحبر الأعظم البابا فرنسيس يزور العراق 'حاجاً تائباً'! هذا كان يومه الأول في بلاد الرافدين

بغداد - ياسين صفوان - العراق يستقبل الحبر الأعظم في مراسم رسمية تضمنت تحليق حمامات السلام في سماء العاصمة بغداد

في زيارة تاريخية تستغرق ثلاثة أيام، وصل الحبر الأعظم الى العراق في زيارة رسمية وكان اول المستقبلين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند نزول البابا من الطائرة حيث أقيمت على أرض مطار بغداد الدولي مراسم رسمية تخللها أداء مجموعة تراتيل دينية وأغان عراقية ورقصات، تعبيراً عن الترحيب بالحبر الأعظم.

في ارض العراق حطت طائرة الحبر الاعظم البابا فرنسيس ظهر اليوم, الذي قال انه يزور العراق حاجا تائبا كي يلتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنوات الحرب والإرهاب, كان باستقباله فور وصوله مطار بغداد الدولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجواء من البهجة والفرح.

بعد ذلك اتجه البابا الى قصر بغداد الرئاسي حيث استقبله هناك رئيس الجمهورية برهم صالح استقبالا رسميا,وتضمنت مراسيمه تحليق حمامات السلام في سماء العاصمة .

وتحمل زيارة البابا والكلمات التي يوجهها للشعب العراقي الكثير من المعاني والإشارات الرمزيّة الكثيفة، وأوّلها إبداء تواضع دينيّ محمود بوصف نفسه كـحاج تائب وبطالب للمغفرة والمصالحة ويعتبر التواضع من مزايا هذا البابا القادم إلى رئاسة الكنيسة من بلاد تتلطّف بأدبيات السياسة والاقتصاد أحيانا.

وسيزور البابا أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي والتي ما زالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع، كما سيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم وسيجتمع مع المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.