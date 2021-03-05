شكرا لقرائتكم بريطانيا.. شرطة ويلز تتعامل مع حادث أمني خطير أوقع ضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، الجمعة، إنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.

وقالت متحدث باسم الشرطة "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".

كما أضافـت إن "طواقم الاسعاف حاضرة لأن الحادث اسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.