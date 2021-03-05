شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين بينهم طفل بشظايا «مسيّرة» حوثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، جنوبي السعودية، عن إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بشظايا طائرة درون مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية، الجمعة، وأسقطتها قوات التحالف. وأضافت المديرية، أن مدنياً آخر أصيب وهو يقود سيارته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقال المصدر ذاته إن عدداً من المنازل أصيبت بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، من جراء هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

في غضون ذلك، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يظهر فيه استهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة من دون طيار مفخخة من نوع «قاصف» تجاه السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيات الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

جاء ذلك في عقب إطلاق الميليشيات الحوثية ما لا يقل عن ست طائرات مفخخة، الجمعة، على أهداف مدنية في جنوب السعودية.

ويوضح الفيديو الذي نشره التحالف استخدام الميليشيات الحوثية لمركبات مدنية تتبع لها في نقل الطائرات من دون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، وكذلك استخدام المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق، وظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق. وقال التحالف إن الرد على تلك الاعتداءات يأتي ضمن مراعاة دقيقة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.