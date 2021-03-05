شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 50 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو-رويترز

قتل 20 شخصاً على الأقل، وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت متأخر، الجمعة، حسبما قال مسؤول في خدمة إسعاف.

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقاً للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان. وقال الطبيب عبدالقدير أدن في «مؤسسة خدمة آمين للإسعاف»: «نقلنا 20 قتيلاً، و30 مصاباً من موقع الانفجار». وقال شهود إن الانفجار وقع عند مطعم يمني قرب الميناء.

وقال أحمد عبدالله أحد سكان المنطقة في تصريح: «انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهباً إلى المطعم لكنني عدت سريعاً عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان». وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضاً عن خسائر في الممتلكات، وأن الشرطة طوقت المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.