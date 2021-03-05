شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أرقاماً مرتفعة في إصابات ووفيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت، الجمعة، 297 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد مقارنة مع 339 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة إلى 24036 حالة من 22865 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 99271 حالة وفاة بـ«كوفيد-19» منذ ظهور المرض فيها في فبراير/شباط من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالمياً. كما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في إيطاليا إلى 3.02 مليون حالة حتى الآن.