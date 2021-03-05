شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يشارك فى حفل الاتحاد المصرى لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حفل الاتحاد المصرى لكمال الأجسام لتكريم الأبطال، وذلك بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى، ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإقامة ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص، بالشراكة بين النائب والمحافظة عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة.

ومن جانبها، أرسلت رانيا حسن عبد السلام المشرف العام على جهاز تشغيل شباب الخريجين، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة، أكدت فيه التواصل مع النائب أحمد زيدان والتنسيق لعمل الملتقى التوظيف خلال شهر يوليو المقبل، حتى يتسنى لهم التجهيز وإخطار الشركات المتاحة الراغبة فى الاشتراك، على أن يجرى التعاون مع النائب فى التجهيز للملتقى.

وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيجرى تنظيم الملتقى التوظيفى فى شهر يوليو المقبل داخل مركز شباب الساحل.