شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب": نتلقى 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق: "إن مصر ستتلقى خلال أسابيع 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين وبريطانيا، لكى يتم لتوسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح".

وأضاف حاتم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أن العلاج الذى أعلن عنه مؤخرا ومطروح فى الصيدليات بزعم معالجته فيروس كورونا يعالج الفيروسات العادية بالفعل وله تأثير قوى على حالات كورونا فى الإصابات البسيطة والأولية وليس فى الحالات المتقدمة، متابعًا: "نأمل أن نصل لمرحلة عدم صرف أى دواء من الصيدليات إلا بروشتة طبيب".