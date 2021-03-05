أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلقان الرسوم الجمركية في نزاع بين إيرباص وبوينج

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي إيرباص وبوينج لفترة أولية مدتها أربعة أشهر.

وفي بيان عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت فون دير لاين إن الجانبين ملتزمان بحل النزاع.

وأضافت "كرمز لهذه البداية الجديدة، وافقت أنا والرئيس بايدن على تعليق جميع تعريفاتنا المفروضة في سياق النزاعات بين إيرباص وبوينج، سواء على الطائرات أو المنتجات التى لا علاقة لها بالطائرات، لفترة أولية مدتها 4 أشهر".

ويعد إعلان المفوضية أحدث خطوة في الخلاف الدائر بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم وهما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأمريكية بوينج.

وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات.

وقالت فون دير لاين " إن هذه أنباء ممتازة للشركات والصناعات على جانبي الأطلسي وإشارة إيجابية للغاية لتعاوننا الاقتصادي في السنوات المقبلة".

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني ، وسمحت للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات بقيمة 5ر7 مليار دولار .

وفي نوفمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية قيمتها نحو 4 مليارات دولار / 36ر3 مليار يورو / عقب حكم آخر من منظمة التجارة العالمية.

وسيتم الغاء التعريفات الجمركية من الجانبين لمدة أربعة أشهر بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية على الجانبين.

وتمثل هذه الخطوة تحسنا في العلاقات عبر الأطلسي التي توترت في عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذي اتهم دول الاتحاد الأوروبي بالإضرار بالمصالح الأمريكية.

ورحب نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الذي يتولى حقيبة التجارة بهذا الإعلان باعتباره " إنجازاً كبيرا".

وفي سياق مماثل، قال فرانك ريستر، الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، إن تعليق الرسوم الجمركية "خبر ممتاز" بالنسبة للاقتصاد الفرنسي ومنتجي النبيذ.