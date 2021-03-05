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ضمن مسار العائلة المقدسة.. سفير الاتحاد الأوروبي يزور دير السيدة العذراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

زار السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية داخل دير السيدة العذراء، بمنطقة جبل الطير داخل مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتُعد المنطقة، من أهم المناطق الأثرية والسياحية داخل المنيا، خاصةً بعد أن أدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

وقال السفير، إن الإتحاد ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، والاتحاد هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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