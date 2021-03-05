«الصحة العالمية» تحذر من موجتين ثالثة ورابعة لـ «كوفيد-19»

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة ورابعة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.

وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر «فقدان التركيز».

وقال رايان: «اعتقدنا أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكنه ليس كذلك، الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم التوخي بالحذر».

وأعرب رايان عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت من الماضي، مؤكداً أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة «كوفيد- 19»، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.

من جانبه، اعتبر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا قد تمثل جرحا جماعيا للعالم أكبر حتى من تداعيات الحرب العالمية الثانية، مشدداً على أنه سيبقى مستمراً على مدى سنوات طوال.