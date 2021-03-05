تجدد الاحتجاجات في الجزائر للأسبوع الثاني على التوالي

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

خرج آلاف الجزائريين أمس، في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للحكومة التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية.

وانطلقت احتجاجات الأسبوع الـ107 بعد صلاة الجمعة.

وفي مسجد «ابن باديس» بوسط العاصمة خرج المئات، ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.

كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة. وعلى الرغم من منع التجمّعات رسمياً بسبب جائحة «كوفيد-19»، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد. وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار.