واشنطن: سنحاسب الحوثيين بسبب هجماتهم على السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها ستواصل الضغط على قيادة ميليشيات الحوثي الإرهابية بسبب هجماتهم على السعودية وفي الوقت ذاته العمل مع كل الأطراف المعنية، مؤكدة أنه «لا حل عسكرياً في اليمن».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول: «سنواصل محاسبة قيادة الحوثيين على تصرفاتهم المستهجنة، بما في ذلك الهجمات المستمرة على شركائنا السعوديين». وأضاف: «المبدأ الذي تعترف به الولايات المتحدة بل السعودية وباقي دول المنطقة يكمن في أنه لا حل عسكرياً للنزاع في اليمن، هذا الأمر يصبح واضحاً بشكل أكبر في العالم».

وأشار برايس إلى أنه لهذا السبب بالذات كان من الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه الرئاسة تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثاً أميركياً خاصاً لليمن، مشدداً على أن من أهدافه الأساسية دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، مارتين جريفيث.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ننوي، في الوقت الذي سنواصل فيه ممارسة الضغوط على قيادة الحوثيين، أن نستمر كذلك في العمل مع كل الأطراف المعنية لضمان قدرتنا على التوصل في البداية إلى وقف ثابت ومستدام لإطلاق النار، ومن ثم حل سياسي ثابت ومستدام».