البرلمان العربي: دعم جهود مصر والسودان لحفظ أمنهما المائي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمس، دعم البرلمان التام للجهود التي تقوم بها مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة.

وشدد العسومي في بيان على أن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف العسومي أن كلا من مصر والسودان أثبت للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية الحرص والإصرار التام على نجاح مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع.

وبين أن المحددات التي التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة تنم عن مواقف مسؤولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف وهو ما يفرض على الجانب الأثيوبي الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.