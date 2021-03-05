واشنطن: ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تتسم بالمصداقية والفعالية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة على ضرورة أن يعمل السياسيون اللبنانيون على تشكيل حكومة تتسم بالمصداقية والفعالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة مساء أمس الأول، إن«الولايات المتحدة تراقب الوضع في لبنان عن كثب».

وأضاف برايس «نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا مراراً وتكراراً سراً وعلانية على ضرورة عمل القادة السياسيين في لبنان بشكل نهائي للوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل حكومة ذات مصداقية وتكون فعالة»، كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ودعواته المستمرة للمساءلة والإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل.