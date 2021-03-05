«الشرعية» تدعو الحوثيين لتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين في مأرب متجاهلة النداءات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564، مشيراً إلى أن العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش اليمني وأبناء القبائل، لافتاً إلى أن ذلك ليس دفاعاً عن اليمن وإنما دفاعاً عن أمن واستقرار المنطقة. ونوه الوزير بن مبارك خلال لقائه أمس في الرياض، المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، إلى أن الحكومة تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكاً حقيقاً، داعياً الميليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة. من جانبه، جدد المبعوث الأميركي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل ينهي الحرب.