مصر تعرب للأمم المتحدة عن قلقها من تعثر مفاوضات “سد النهضة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تناول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري أعرب خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف حافظ أن ”شكري“ استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان، والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتضم أيضًا: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، للتوسط في المفاوضات.

‎وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية، ومشاركة أطراف دولية، تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل، ومتوازن، وملزم قانونًا، على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل إلى اتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

كما تطرق ”شكري“ خلال الاتصال مع الأمين العام إلى الأوضاع في ليبيا، والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد شكري على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.