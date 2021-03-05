السعودية: إصابة طفل وأحد المدنيين بشظايا مسيرات حوثية مفخخة جنوب المملكة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 8:53 مساءً

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إصابة شخصين، أحدهما طفل؛ نتيجة تناثر بقايا مسيرات حوثية مفخخة تم اعتراضها جنوب المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ”في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة)؛ نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة“.

وتابع: ”نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة“.

كما كشف عن ”تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات“.

اعتراض 6 طائرات

في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط .

وأوضح العميد المالكي، وفق ”واس“، أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب “إرم نيوز”.