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القوات الأمريكية تطرد عاملين بمناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

القوات الأمريكية في سوريا- أرشيفية

قال المرصد السوري إن دورية تابعة للقوات الأمريكية داهمت معبرا نهريا على ضفاف الفرات الشرقية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصل المعبر بلدة الحوايج بمناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة الميادين.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية الأمريكية طردوا جميع العاملين والأهالي المتواجدين ضمن منطقة المعبر.

والجدير ذكره أن المعبر متوقف عن العمل.

وكان المرصد السوري أشار، في فبراير/شباط الفائت، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب “إرم نيوز”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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