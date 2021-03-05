القوات الأمريكية تطرد عاملين بمناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

قال المرصد السوري إن دورية تابعة للقوات الأمريكية داهمت معبرا نهريا على ضفاف الفرات الشرقية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصل المعبر بلدة الحوايج بمناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة الميادين.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية الأمريكية طردوا جميع العاملين والأهالي المتواجدين ضمن منطقة المعبر.

والجدير ذكره أن المعبر متوقف عن العمل.

وكان المرصد السوري أشار، في فبراير/شباط الفائت، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب “إرم نيوز”.