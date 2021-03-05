الحراك الجزائري يعود بقوة والآلاف يشاركون في الجمعة 107 من الاحتجاج

جدة - عبدالحي حسين - عادت احتجاجات الحراك الجزائري بقوة، بعد أشهر من التوقف بسبب الجائحة، رافعة الشعارات ذاتها التي رفعت منذ بداية الاحتجاجات قبل سنتين، مطالبة بتغيير النظام.

وعرف شارع ديدوش مراد، وسط العاصمة الجزائر، بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمع الآلاف من المواطنين، لتنطلق منه مسيرة احتجاجية حاشدة، لا زالت تجوب العاصمة، لتكون الجمعة 107 من الاحتجاج منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019.

وصدحت حناجر المحتجين بهتافات “السلام، الحرية والديمقراطية” ورفعوا لافتات كتب عليها: “دولة مدنية، وليست عسكرية”، في إشارة إلى ضرورة تنحي الجيش الجزائري عن توجه الحياة السياسية.

احتجاجات الحراك الجزائري منذ انطلاق شرارتها الأولى، أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد نحو 20 عاما على الاستقالة في أبريل من العام 2019، وأجبرت الرئيس الحالي عبد المجيد تبون على إطااق سراح معتقلي الرأي والصحافيين وإطلاق مشاورات لمراجعة الدستور.

تنحي الرئيس وخطوات امتصاص الغضب التي أطلقها تبون، لم تثني المتظاهرين على الاستمرار في احتجاجاتهم، متشبثين بمطالب إسقاط النظام ومطالبين بالدولة المدنية والإصلاحات السياسية والاقتصادية، في ظل تردي الوضع الاجتماعي وسط انتشار البطالة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأولية.