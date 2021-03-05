التوزيع الجغرافي للإصابات الـ420 بكورونا.. جهتا البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ420 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 259 حالة جديدة، منها 207 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

كما سجلت بجهة الشرق، 47 حالة، منها 23 حالة بوجدة.

وجهة الشمال، 35 حالة، منها 26 بالمضيف الفنيدق.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 29 حالة، منها 27 بمراكش.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، منها 9 حالات بالصخيرات تمارة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 11 حالة، تليها جهة بني ملال خنيفرة، بـ4 حالات، ونفس العدد بالعيون الساقية الحمراء، ثم 3 حالات بجهة فاس مكناس، وحالتين بجهة درعة تافلالت، ونفس العدد بكلميم واد نون.

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