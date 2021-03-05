تقرير حقوقي: أنقرة تحتل المرتبة الثانية في انتهاك حقوق المواطنين

محمد الفلاح - الجمعة 5 مارس 2021

جرائم حقوقية وانتهاكات بالجملة لحكومة العدالة والتنمية ضد المواطنين والمعارضين فى تركيا، والتى جعلت أنقرة تحتل المرتبة الثانية فى انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية، إضافة إلى صدور أحكام بالسجن المشدد بحق 25655 مواطنًا تركيًا بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم لحركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن، وشن 102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أعضاء الحركة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن المعتقلين فى السجون التركية يتعرضون لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحى إلى 88 خلال اواخر العام الماضى، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فى السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، إضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة فى تركيا.