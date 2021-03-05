انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :
ابو دشير ------------------19 التراث--------------------3
الحرية--------------------45
الخطيب-------------------8
الدورة -------------------27
الدولعي------------------11
الرحمانية-----------------12
السيدية------------------22
الشالجية ------------------12
الشعلة-------------------57
الصالحية------------------ 5
الطارمية------------------24
الطوبجي ------------------2
العامرية ------------------24
العطيفية ------------------15
العلاوي-------------------7
الغزالية-------------------44
القادسية------------------12
الكاظمية-----------------55
اللطيفية ------------------6
المحمودية----------------44
المعالف------------------6
المنصور----------------- 24
الوشاش-----------------8
اليرموك -----------------17
اليوسفية -----------------8
جكوك------------------12
حي الجامعة-------------18
حي الجهاد--------------33
حي الخضراء -------------12
حي العامل--------------27
حي العدل--------------- 20
حي الفرات---------------6
سبع البور ---------------21
شارع حيفا---------------5
كرادة مريم---------------8
مج.مطار بغداد ------------1
ناحية الرشيد-------------5
سكنة جانب الرصافة -------7
ابو دشير ------------------19
ابو غريب -----------------30
الاسكان -------------------15
الاعلام--------------------21
البياع---------------------14
التاجي--------------------24
الحرية--------------------45
الخطيب-------------------8
الدورة -------------------27
الدولعي------------------11
الرحمانية-----------------12
السيدية------------------22
الشالجية ------------------12
الشعلة-------------------57
الصالحية------------------ 5
الطارمية------------------24
الطوبجي ------------------2
العامرية ------------------24
العطيفية ------------------15
العلاوي-------------------7
الغزالية-------------------44
القادسية------------------12
الكاظمية-----------------55
اللطيفية ------------------6
المحمودية----------------44
المعالف------------------6
المنصور----------------- 24
الوشاش-----------------8
اليرموك -----------------17
اليوسفية -----------------8
جكوك------------------12
حي الجامعة-------------18
حي الجهاد--------------33
حي الخضراء -------------12
حي العامل--------------27
حي العدل--------------- 20
حي الفرات---------------6
سبع البور ---------------21
شارع حيفا---------------5
كرادة مريم---------------8
مج.مطار بغداد ------------1
ناحية الرشيد-------------5
سكنة جانب الرصافة -------7
الشفاء: 650.. الوفيات: 3