محلل سياسي: 'التفكير الضيق' يمنع تقدم العراق

وقال حمدان خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "رسالة البابا تتضمن الدعوة لإيقاف العنف في العراق، والاهتمام بالشباب للنهوض بالبلد، والقضاء على الفساد، والاهتمام بالملف الامني".

وأضاف، أن "التفكير الضيق يمنع العراق من الخروج من وضعه الحالي وبالتالي عدم التقدم"، لافتاً إلى أن "التقليل من أهمية زيارة البابا تقف وراها جهات تفكر فقط بمكاسب شخصية"، مبيناً أنه "هناك اطراف اقليمية لا تريد للعراق ان يعود لوضعه الطبيعي بين الدول".



وتابع حمدان، أن "الحكومة قادرة على إجراء إعماراً حقيقياً، وإذا لم تنفذ ذلك فعليها أن تستقيل أو يتم إقالتها، لأنها غير قادرة على إدارة البلد رغم توفر الإمكانيات".