استهداف الحوثي للسعودية.. إدانات ودعوات لردع المليشيا الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوالى الإدانات العربية لاستمرار هجمات الحوثي باتجاه السعودية والتي تسعى من خلالها المليشيا المدعومة إيرانيا لاستهداف المدنيين

وأكدت الدول دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على سلامة أراضيها والمقيمين عليها، مشددين على أن الهجمات الحوثية تقوض استقرار المنطقة وتتحدى القانون الدولي، ومطالبين بتحرك دولي لردع المليشيا.



واليوم الجمعة، أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التصدي وإسقاط 6 مسيرات حوثية مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه مناطق مختلفة بالسعودية.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط السعودية.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

تضامن واسع

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة المليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.

وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

من جانبها، أدانت مملكة البحرين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في السعودية بالطائرات "المفخخة" المسيرة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة.

ودعت البحرين المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

الحكومة الأردنية ايصا أعربت عن إدانتها لاستمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية، وآخرها منطقة جازان بإطلاق صاروخ بالستي، وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط.

وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الإنساني.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.