العراق يكشف تفاصيل تأمين زيارة البابا براً وجواً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، تأمين جميع الأماكن التي تشتمل عليها زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وكان قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وصل ظهر الجمعة إلى العاصمة بغداد، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى العراق.

وتشمل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق خمس محطات، تتوزع ما بين بغداد وذي قار والنجف وأربيل ونينوى.

وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، أن كل الأماكن التي سيتواجد فيها البابا فرنسيس "مؤمنة بشكل كامل".

وأوضح الشمري، إن "زيارة البابا تاريخية ومهمة، لذا تم إعداد خطة أمنية لتأمين الأماكن التي سيزورها وفي محل إقامته أيضا"، لافتاً إلى أن "طيران الجيش سيؤمن المناطق التي سيزورها البابا، وكذلك الكنائس التي سيقام فيها القداس".

وأشار الشمري إلى أن "كل الإجراءات اتخذت لتوفير الحماية للبابا، من تأمين الطرق والاستطلاع الجوي، وكذلك إجراء ممارسات تدريبية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، أن العراق يتعامل مع زيارة البابا على أنها "مهمة وطنية"، يجب إنجاحها.

وذكر الصحاف خلال مؤتمر صحفي، تابعته ”الخليج 365”، أن "الزيارة تدفع بإعادة حوار الأديان من جديد وهي وفي الوقت ذاته صفحة جديدة للنهوض بواقع البلاد على مستوى البناء والاستقرار".

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية "لم تقتصر على الأرض وإنما شملت تأمين الأجواء".

ويستعد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للتوجه، غدا السبت، نحو محافظة ذي قار، لزيارة الدمينة التاريخية أور، والصلاة عند بيت نبي الله إبراهيم.