مالطا تعلن افتتاح سفارتها في ليبيا "قريبا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، الجمعة، إعادة افتتاح سفارة بلاده في ليبيا قريبا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية المالطي، مع رئيس حكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيية، اليوم الجمعة.

وخلال الاتصال، أكد بارتولو أن "التجهيزات لإعادة افتتاح السفارة المالطية في طرابلس وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا".



وقال بارتولو إن "الأعمال الخاصة بافتتاح القنصلية والسفارة المالطية في ليبيا وصلت مرحلة متقدمة للغاية، ومن المقرر أن يبدأ عمل المكاتب التمثيلية المالطية في الأسابيع المقبلة".

وتعهد بارتولو بـ"ببذل أقصى جهد للتعامل مع مشكلة التأشيرات وتصاريح الإقامة لليبيين في مالطا، لضمان تجنب التأخيرات غير المبررة والمزيد من الإزعاج".

كما تناول الاتصال "استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بمشاركة من سلطات الاتحاد الأوروبي، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الليبيين في مالطا شريطة احترام اللوائح المالية الدولية".

كما تضمنت المناقشات "الموارد الليبية التي تحتفظ بها مالطا وجاهزة للتسليم إلى ليبيا بمجرد موافقة الأمم المتحدة".

وأوضح بارتولو أن مالطا تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من أجل دولة موحدة يديرها الليبيون بشكل ديمقراطي في سلام ورخاء".

فيما أعرب الدبيبة عن أمله في الحصول على دعم أقوى من مالطا في هذه اللحظات الحاسمة للحياة السياسية والديمقراطية في ليبيا.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير شباط الماضي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بدأ عدد من الدول في العمل على إعادة افتتاح سفاراتها في البلاد.

وفي الـ 6 من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية إعادة افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس وفتح قنصلية عامة في بنغازي، كما تعمل القاهرة على إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

ويعقد البرلمان الليبي جلسة الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، تمهيدا لتولي حكومته إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر كانون أول المقبل.