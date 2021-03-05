التحالف يعلن تدمير 6 مسيرات حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة، باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.



وتابع، أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، ويتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح العميد المالكي، أن عمليات الاستهداف لتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.