«هوي بلادي» يحصد جائزة شادويل في جبل علي

دبي: عصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، شهد المضمار الأصفر الجمعة السباق التاسع الذي حمل اسم «الصفوح»، بمشاركة 85 جواداً وبلغ مجموع جوائزه 514 ألف درهم. وتقدم حضور السباق، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: عبد الله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق. وشهد الشوط الرابع منافسة مثيرة في بطولة «شادويل فارم» التي امتدت لمسافة 1200 متر وبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم برعاية «شادويل»، وفاز الحصان «هوي بلادي» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف المدرب راشد بورسلي وقيادة الفارس فابريس فيرون، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين. ضربة البداية وفي ضربة البداية، كان الفوز بالشوط الأول من نصيب «مقام» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وخصص هذا الشوط للخيول العربية الأصيلة، وامتد لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وبلغ مجموع جوائزه 50 ألف درهم برعاية شركة سرفيو. وفي الشوط الثاني، حلق الحصان «دينجرس ثوت» للإمارات للسباقات الترفيهية، بالفوز، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت، وامتد هذا الشوط لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وبلغ مجموع جوائزه 64 ألف درهم، وقام فيصل الشعفار بتتويج البطل نيابة عن الشركة الراعية مجموعة الشعفار للاستثمار. أما الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1200 متر، فبلغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري، وفاز به الحصان «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس. وفي الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، توج باللقب «آيرش فريدم» لعائلة مورايس، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وجرى هذا الشوط برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «سكانا» وبلغ مجموع جوائزه 84 ألف درهم. وفي سادس الأشواط، تنافست خيول المبتدئة لمسافة 1600 متر على جوائز قدرها 60 ألف برعاية مضمار جبل علي، وتوج باللقب «فولسهود» لحمد الحمرور، بإشراف المدرب علي راشد الرايحي، وقيادة الفارس ساندرو بايفا. واختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1600 متر وبلغ مجموع جوائزه 76 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، وذهب الفوز لمصلحة «زوريون» لعبد الله المعمري بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي. وخلال منافسات السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك من هيئة الإمارات للسباقات بتتويج نجوم السباق الماضي، وهم المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس. قمة الإثارة من جهته، توجه ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بالتهنئة إلى مالك ومدرب وفارس الجواد «هوي بلادي» بطل سباق «شادويل فارم» في الشوط الرئيسي، مؤكداً أن السباق شهد قمة الإثارة في أمتاره الأخيرة، الأمر الذي ألهب حماس كافة المتابعين. وأوضح ميرزا الصايغ أن «هوي بلادي» أثبت جدارته في نهاية السباق حيث انقض على المقدمة بكل جسارة وتمسك بها حتى النهاية، ليثبت أنه جدير بالمشاركة في أقوى السباقات وفي مقدمتها أمسية كأس دبي العالمي بالإضاقة إلى سباقات بريطانيا. سعادة بالغة وأعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، عن سعادته البالغة بالصورة المشرفة التي خرج عليها السباق العاشر «قبل الأخير» في مضمار جبل علي، وقال الحلواني: «بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حاولنا واجتهدنا لتنظيم موسم ناجح في المضمار العائلي، وأعتقد أننا نجحنا بشكل كبير في الوصول بالموسم لبر الأمان». وأضاف شريف الحلواني: «سباقات المضمار هذا الموسم كانت ناجحة فنياً وتنظيمياً على الرغم من الظروف الصعبة التي تقام فيها الأنشطة الرياضية عموماً، ولم يكن ينقصنا غير الحضور الجماهيري الذي اعتاد على تزيين المضمار الأصفر، ونأمل عودتهم في الموسم المقبل». شرح الصور: مؤكداً أن السباق شهد قمة الإثارة في أمتاره الأخيرة، الأمر الذي ألهب حماس كافة المتابعين. شريف الحلواني وياسر مبروك يكرمان واتسون و باتريك دوبس

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