شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بنى سويف يتابع قافلة تنسيقية الأحزاب لعلاج أمراض العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والتى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وبإشراف من مديرية الصحة، بحضور النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، ومحمود الحجر مدير مكتب المؤسسة ببني سويف.

وتابع نائب المحافظ يرافقه عضو مجلس النواب عماد خليل "المشرف على الحملة" سير العمل في القافلة بقرية بنى بخيت مركز بني سويف، حيث يتم استقبال المواطننين من أهالي القرية للاستفادة من الخدمات التي توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة (بالمجان).

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وحسن التنظيم، وهو ما ظهر بشكل واضح في إقبال الأهالي على الاستفادة من خدمات القافلة، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين مؤسسة صناع الخير وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومديرية الصحة، في تنظيم القوافل التي تقدم خدماتها لأبناء المحافظة.