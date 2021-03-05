شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يعيد الكارتون السياسي على غلاف روزاليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، العمل لعودة المجلة لرونقها، بشكل جديد وبغلاف يبرز الثراء النوعى للموضوعات التى تناولتها المجلة.

وحرص "الطاهرى" على عودة الكارتون السياسي على غلاف روزاليوسف بريشة الفنان مصطفى سالم وتصميم الدكتور سامح حسان.

وتسعى مجلة روزاليوسف فى شكلها الجديد لرصد ما يحدث على أرض مصر، وما يدور من حولها، ولتضم ملفات وتحقيقات وحوارات ومقالات لكبار الكتاب وأبواب متنوعة فى السياسة والثقافة والتنوير والفن.



