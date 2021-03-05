البحرية الملكية أحبطت عملية دولية لتهريب سبعة أطنان من الشيرا قبالة سواحل مهدية

جدة - عبدالحي حسين - في عملية جديدة، تمكنت البحرية الملكية، بتنسيق تام مع الدرك الملكي في القنيطرة، ليلة أمس الخميس، قبالة سواحل مهدية من إحباط عملية للتهريب الدولي لأزيد من سبعة أطنان من مخدر الشيرا.

وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري، أن وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية أحبطت بتنسيق تام مع الدرك الملكي في القنيطرة، قبالة سواحل مهدية، عملية نقل كميات كبيرة من رزم المخدرات، بين مركب صيد، وقارب سريع، مجهضة بذلك عملية للتهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه الوحدات انتشلت أزيد من 230 رزمة، يفوق وزنها الإجمالي سبعة أطنان (7000 كغ) من مخدر الشيرا، تم إلقاؤها من على المركب.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم اقتياد المركب الموقوف، وطاقمه، وكذلك شحنة المخدرات إلى ميناء الدار البيضاء، حيث تم تسليمهم إلى الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة، موضحا أن عمليات البحث في البحر لا تزال جارية لاستعادة رزم أخرى.