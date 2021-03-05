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نشرة كورونا.. 420 إصابة جديدة و4 وفيات و477 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و477 حالة شفاء، و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1335,7 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1,1 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 471410  حالة، بمعدل تعاف يناهز 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8673 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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