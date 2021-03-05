بعد الاحتجاج… مهندسو وزارة العدل يطالبون الوزير بالحوار للخروج من أجواء التوتر

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر مهندسو وزارة العدل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تلبية مطلبهم، الرامي إلى الحوار معهم، بطريقة رسمية، لاسيما بعد انتهائهم من الإضراب الوطني، الذي خاضوه لمدة ثلاثة أيام متواصلة، خلال الأسبوع الجاري.

وعبرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن استغرابها، “من استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل في عدم فتح باب الحوار بطريقة رسمية معها”، مؤكدة، أن ” الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد مخرج لحالة الاحتقان الحاصلة، رغم اختلاف وجهات نظر الأطراف المعنية”.

ودعا المصدر نفسه، اليوم الجمعة، وزير العدل إلى ” التحفيز وتشجيع مهندسات ومهندسي القطاع، وذلك للخروج من أجواء التوتر التي، بحسبها، لا تخدم إطلاقا مستقبل القطاع”.

كما أعلنت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، أنها “ستعقد اجتماعات موسعة في الأيام القليلة المقبلة مع مهندسات ومهندسي العدل، وكذا مع مختلف الفاعلين النقابيين بالقطاع؛ للتداول بشأن الخطوات المرتبطة بالاحتجاج الذي يخوضه مهندسات ومهندسو العدل”.

وخاض مهندسو وزارة العدل سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات من أجل مطلب تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500، مبرزين أن وزارة العدل ترفض صرف تعويضات الحساب الخاص.

