شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم جهود مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي دعمه التام للجهود التي تقوم بها مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها جميع القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، منوهًا بأن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، داعيًا إثيوبيا إلى عدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد.

وشدد رئيس البرلمان العربي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان ودعمهما في تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائي، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني.