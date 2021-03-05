محلل سياسي عن لقاء البابا والسيد السيستاني: الاثنين مرجعين للعالم باكمله

وقال الكناني خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "التحضيرات العراقية كانت مشرفة لهذه القداسة"، مشدداً على ضرورة "استثمار هذه الزيارة للتقريب بين جميع مكونات العراق".

وأضاف أن "سبب تعطل الاعمار في العراق هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ حملة عمرانية للبلد".

