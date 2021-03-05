انت الان تتابع خبر محلل سياسي عن لقاء البابا والسيد السيستاني: الاثنين مرجعين للعالم باكمله والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد المحلل السياسي، ناصر الكناني، اليوم الجمعة، أهمية زيارة البابا إلى المرجع الديني السيد السيستاني كون الاثنين مرجعين للعالم باكمله.
وقال الكناني خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "التحضيرات العراقية كانت مشرفة لهذه القداسة"، مشدداً على ضرورة "استثمار هذه الزيارة للتقريب بين جميع مكونات العراق".
وأضاف أن "سبب تعطل الاعمار في العراق هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ حملة عمرانية للبلد".
وأضاف أن "سبب تعطل الاعمار في العراق هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ حملة عمرانية للبلد".