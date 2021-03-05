بحوزتهما مخدرات وآلات جارحة.. اعتقال شخصين في بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما (مواد مخدرة نوع كرستال وآلآت جارحة)".

وأوضحت، ان "عملية القاء القبض جاءت خلال تجوال دورية النجدة ضمن الخط السريع حيث تم الاشتباه بدراجة نارية يستقلها شخصان ولدى استيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المذكورة".

