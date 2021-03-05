انت الان تتابع خبر سياسي يتحدث عن رسائل من البابا إلى أبناء المكون المسيحي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رأى المحلل السياسي، احمد الياسري، اليوم الجمعة، أن زيارة بابا الفاتيكان إلى كنائس تعرضت لاعتداءات إرهابية في بغداد ونينوى هدفها توجيه رسالة إلى مسيحيي العراق من أجل العودة إلى بلادهم.
وقال الياسري خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "رسالة زيارة البابا هي رمزية للتقارب بين الأديان ونبذ العنف وإيقاف السلاح"، مبيناً أن "الزيارة ليس لها جانب سياسي من جهة البابا ولكن لها دعوة للسلام والمحبة".
وأشار إلى أن "لقاء البابا مع المرجع السيد السيستاني لتأكيد بأن حوزة النجف هي من تقود شيعة العالم".
وشدد الياسري على ضرورة "استغلال هذه الزيارة لمصلحة العراق".
وأشار إلى أن "لقاء البابا مع المرجع السيد السيستاني لتأكيد بأن حوزة النجف هي من تقود شيعة العالم".
وشدد الياسري على ضرورة "استغلال هذه الزيارة لمصلحة العراق".