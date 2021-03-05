سياسي يتحدث عن رسائل من البابا إلى أبناء المكون المسيحي

وقال الياسري خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "رسالة زيارة البابا هي رمزية للتقارب بين الأديان ونبذ العنف وإيقاف السلاح"، مبيناً أن "الزيارة ليس لها جانب سياسي من جهة البابا ولكن لها دعوة للسلام والمحبة".وأشار إلى أن "لقاء البابا مع المرجع السيد السيستاني لتأكيد بأن حوزة النجف هي من تقود شيعة العالم".

وشدد الياسري على ضرورة "استغلال هذه الزيارة لمصلحة العراق".

