مطار بغداد بدون الإرهابي "المهندس".. مليشيا الحشد تتهم الرياح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، نبأ اختفاء صورة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، عند مدخل مطار بغداد.

تناول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حادثة اختفاء صورة نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران الإرهابي أبو مهدي المهندس، بالتزامن مع وصول بابا الفاتيكان ظهر اليوم.

وتحدث ناشطون أن الجدارية التي تقع عند أحد مداخل مطار بغداد ، قد أزيلت منذ يوم أمس من قبل السلطات العراقية تمهيداً لاستقبال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بعد تأكد وصوله إلى العاصمة بغداد في الموعد المعلن اليوم الجمعة.

وكان قداسة البابا فرنسيس، قد وصل، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى العراق، يستهدف من خلالها إشاعة مبادئ التسامح والسلام والتشجيع على ثقافة الحوار بين المكونات العراقية.

وأظهرت التعليقات على ذلك المنشور، تفاعلاً كبيراً من قبل بعض الناشطين الذين عدوا رفع تلك الجدارية بـ"الأمر الشجاع".

وأعلن الحشد الشعبي في آبريل/نيسان الماضي، عن نصب جدارية عند مدخل مطار بغداد ، تحمل صورة "المهندس" وهو يرفع العلم العراقي.

ولاقت تلك الجدارية ردود أفعال رافضة في الأوساط العامة لكونها تمثل رمزية لمليشيات مسلحة ارتبطت سيرتها بعمليات اغتيال المدنيين من المتظاهرين ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في العراق.

في الاثناء، أكدت منصات إعلامية قريبة من مليشيا الحشد الشعبي، أن الصورة لم يتم رفعها من قبل أي جهة وأن ما حصل يتعلق بترميم الجدارية.

وأوضحت أن "هيئة الحشد الشعبي تؤكد أنّ الجدارية تم تجديدها يوم أمس وسقطت اليوم بسبب الرياح وسيتم إعادتها كما هي في ٢٤ ساعة".

قتل "المهندس" وقائد فيلق القدس الأيراني قاسم سليماني خلال غارة جوية بنيران طائرة أمريكية مسلحة في مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد.

وعلى أثر تلك الحادثة، صعدت الفصائل المسلحة ذات الارتباط الإيراني من حدة الهجمات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق.