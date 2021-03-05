قتلى وجرحى بهجوم انتحاري وسط مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمع دوي انفجار هائل، مساء الجمعة، وسط العاصمة الصومالية مقديشو .

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن الانفجار نجم عن هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مطعما "لول يمني" الشعبي وسط مقديشو.

يقع المطعم بالقرب من أماكن حكومية رسمية مثل الميناء والسجن المركزي، وغالبًا ما يكون المطعم مكتظا بزبائن ويرتاده المسؤولون والمدنيون على حد سواء.





وتشير تقارير أولية إلى وقوع قتلى وجرحى جراء الهجوم .

وهذه هي المرة الثانيه التي يتم فيها استهداف المطعم بتفجير منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وفرضت قوات الأمن طوقا بموقع الهجوم بينما هرعت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى والجثث من موقع الانفجار.

وخلال الأيام الماضية كانت هناك تحذيرات من قبل البعثات الدبلوماسية في الصومال بشأن تفجيرات محتملة دون تحديد الهدف.

وقالت الشرطة الصومالية، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "تعرض مطعم لول يمني بمديرية حمر ججب لهجوم إرهابي خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين."

وأضاف: "طوقت الشرطة مكان الانفجار، كما انهار أحد المباني مقابل المطعم، وقد يكون فيه مدنيون محاصرين."

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركةالشباب الغرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.