أردوغان يعرب لميركل عن أمله فى بدء حركة السياحة ببلاده في أبريل المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة عن أمله فى بدء حركة السياحة فى بلاده فى شهر نيسان / أبريل المقبل ، بحسب بيان للرئاسة التركية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أردوغان قوله خلال الاجتماع إنه يعتقد أن السياحة يمكن أن تبدأ فى بلاده " على نحو آمن" في أبريل ، حيث بدأت تركيا تدريجيًا فى إعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها مع استمرار عمليات التطعيم .

وأضاف أردوغان أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم المالي والتقني من أجل العودة الطوعية للاجئين السوريين .

وحول المسألة الليبية ذكر أردوغان أن الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن .

حضر الاجتماع الافتراضى وزير الخارجية التركى مولود شاووش أوغلو .