شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمريكية تطرد مليشيا إيرانية من دير الزور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور لافت، طردت دورية تابعة للقوات الأمريكية، مليشيات موالية لنظام الملالي من معبر على نهر الفرات في دير الزور. وداهمت الدورية اليوم (الجمعة)، معبراً نهرياً على ضفاف الفرات الشرقية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سورية الديمقراطية. ويصل المعبر بلدة الحوايج بمناطق نفوذ المليشيات الإيرانية في منطقة الميادين. وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الأمريكية طردت جميع العاملين والأهالي الموجودين ضمن منطقة المعبر.

وكان المرصد السوري، أفاد في فبراير الماضي، بأن قوات سورية الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

يذكر أن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق تعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سورية.

وقدر المرصد وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور،خصوصاً في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.