شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابات جراء «حادث خطير».. وأنباء عن عملية طعن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل حالياً مع «حادث خطير» أسفر عن وقوع إصابات في بلدة تريورتشي جنوب ويلز.

وذكرت شرطة جنوب ويلز عبر «تويتر»، أن سيارات إسعاف وصلت إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن طوقت الموقع ويتعين على المواطنين الابتعاد عنه حتى إشعار آخر، والامتناع عن نشر الشائعات، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى وصول مروحيتي إسعاف.

وأفادت صحيفة «ذا صان» نقلاً عن سكان محليين، بأن الحادث المذكور عبارة عن عملية طعن وقعت في مطعم صيني، مضيفة أن أحد شهود العيان سمع عناصر للشرطة وهم يتحدثون عن سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بليغة.