شكرا لقرائتكم خبر عن عززت دفاعاتها في سورية.. واشنطن تتصدى للمليشيات الإيرانية والان مع التفاصيل
وأكد موقع «فوربس» اليوم (الجمعة): أن هذه المنظومة «الأفضل لحماية القوات الأمريكية من التهديد المتزايد من طائرات دون طيار (درون)، ولفت إلى أن المنظومة نقلت إلى القوات في دير الزور. وأفاد بأنه في أوائل عام 2020 تم استهداف القوات الأمريكية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور، بواسطة طائرات من دون طيار قادرة على إسقاط قذائف هاون صغيرة وذخيرة».
ونقلت وثيقة أمريكية عن «وكالة استخبارات الدفاع» في تقرير يخص نشاطات «عملية العزم الصلب» ضد تنظيم «داعش» تحذيرها من أن «إيران ربما تسعى نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأمريكية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وسعياً منها للضغط على واشنطن للانسحاب من سورية».