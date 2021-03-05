شكرا لقرائتكم اعتقال شخص لوّح بسكين قرب مدرسة يهودية في مارسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتقلت الشرطة الفرنسية، الجمعة، مسلحاً اشتبهت في محاولته تنفيذ عملية طعن في مارسيليا.

وقال مراسل "العربية"، إن المشتبه به كان يحمل سكيناً ويتجول قرب مدرسة يهودية، مشيراً إلى أن دوافعه غير واضحة بعد.

كما أكدت السلطات المحلية أنها كثفت الرقابة على المواقع اليهودية في المدينة أثناء التحقيق في دوافع ذلك الشخص.

وقالت متحدثة باسم شرطة مرسيليا لأسوشييتد برس، إن عناصر أمن المدرسة لاحظوا أن الرجل يلوح بسكين على ما يبدو خارج مدرسة "يفنيه" اليهودية، ثم يحاول دخول سوق قريب للمأكولات، حيث احتجزوه.

لم يصب أحد

كما أضافت أنه تم احتجاز الأطفال داخل المدرسة، بينما كانت الشرطة تبحث عن أي متفجرات أو متواطئين مع الشخص.

وأوضحت الناطقة - التي اشترطت التكتم على هويتها لأنها غير مصرح لها بذلك - أنه لم يصب أحد في الواقعة.

وقامت الشرطة بسحب سيارة المشتبه به وطوقت المنطقة.

من جانبه، قال أحد الشهود، إنها كانت عملية سريعة للشرطة، ووصف المنطقة بأنها مكان تجمع لأهالي الجالية اليهودية المحلية.

هذا وشهدت فرنسا هجمات دامية استهدفت مدرسة يهودية في تولوز عام 2012 وسوقا للمأكولات اليهودية " الكوشير" في باريس عام 2015.