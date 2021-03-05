شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الأمم المتحدة لميانمار: القمع يجب أن يتوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة-أ.ف.ب

أكّدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورجنر، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي أن «القمع يجب أن يتوقف»، إلا أنها لم تذهب إلى حدّ المطالبة بفرض عقوبات دولية على المجلس العسكري كما فعلت، الأربعاء الماضي.

وقالت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن بحسب ما جاء في خطابها الذي تمّ توزيعه على وسائل الإعلام، «وحدتنا ضرورية أكثر من أي وقت مضى بشأن ميانمار». وذكّرت المبعوثة بالطلب الذي تقدمت به قبل أسبوع للمجتمع الدولي «بعدم إعطاء شرعية أو الاعتراف» بالنظام العسكري الذي نفّذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.