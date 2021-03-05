شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات والوفيات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-وام

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، انخفاضاً نسبياً لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 11024 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، مقارنة بـ11385 إصابة، الخميس، ليصبح إجمالي الإصابات أربعة ملايين و301 ألف و159 إصابة، وتسجيل 462 حالة وفاة، الجمعة، مقابل 475 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 88285 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك لايت» الجديد، مشيراً إلى أن جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء.

وسجلت السلطات الصحية تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، بناء على تعليمات وإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين ببدء التطعيم الشامل ضد «كورونا» لجميع المواطنين.