شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمنع تصدير لقاحات.. والاتحاد الأوروبي يدافع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

دافعت بروكسل، الجمعة، عن قرار إيطاليا منع تصدير شحنة من لقاح «أسترازينيكا» إلى أستراليا، مذكرة بأن هذا الحظر استثنائي، وأن الاتحاد الأوروبي يبقى رغم ذلك «جهة مصدّرة كبرى».

والخميس، أعلنت روما أنّ قرارها منع تصدير رُبع مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد-19» أنتجت على الأراضي الأوروبية، أملته عوامل عدة، من بينها: «النقص المستمرّ في اللّقاحات والتأخير في الإمدادات من جانب المختبر».

وهي المرة الأولى التي تعطل دولة عضو التصدير عبر آلية مراقبة تصدير اللقاحات ضد «كوفيد-19» المنتجة في الاتحاد التي وضعتها بروكسل نهاية يناير/ كانون الثاني، وانتقدتها منظمة الصحة العالمية بشدة.

ورغم انتقادات في الصحف الأسترالية، قللت كانبيرا من شأن قرار إيطاليا، وعبرت عن تفهمها نظراً لجدية الجائحة في هذا البلد مع تسجيل 20 ألف حالة جديدة يومياً، مقابل ستة فقط في أستراليا، الخميس.

والجمعة، ذكرت المفوضية الأوروبية التي وافقت على رفض إيطاليا، أنها حالة استثنائية. وأعلنت متحدثة باسم المفوضية: «لم يكن هناك رفض آخر في إطار آلية مراقبة التصدير (...) نبقى جهة كبرى مصدرة للقاحات».

وذكرت أنه بين نهاية يناير/ كانون الثاني، ومطلع مارس/ آذار، وافق الاتحاد الأوروبي على 174 طلباً لتصدير لقاحات ضد «كوفيد-19» وافق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى ثلاثين بلداً منها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ودول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وأيضاً أستراليا.

وفي حديث، الجمعة، مع وزير التجارة الأسترالي، دان تيهان، شدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، على «النقص المنتظم» في تسليم «أسترازينيكا» اللقاحات لدول الاتحاد الـ27.

وأعلنت الشركة الدوائية السويدية-البريطانية أنها غير قادرة على تسليم الأوروبيين في الفصل الأول من العام سوى ثلث الجرعات الـ120 مليوناً التي وعدت بها.

وقال دومبروفسكيس وفقاً لتقرير رسمي: «لا مشكلة لإجازة التصدير للشركات التي تحترم العقود المبرمة مع الاتحاد الأوروبي». وأعلن متحدث باسم المفوضية أن الرفض الإيطالي «رسالة إلى الشركة تقول بوضوح أننا نتوقع من المختبرات أن تبذل قصارى جهدها لضمان تسليم الجرعات المطلوبة».